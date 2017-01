premium

Auto gaat er tijdens het krabben vandoor

28 min geleden

VELSEN-ZUID - Op een parkeerplaats in Velsen-Zuid heeft zich maandagochtend een vreemd ongeval voorgedaan. Een automobiliste was haar ramen aan het krabben terwijl haar auto nog in de versnelling stond. Deze kwam ineens in beweging en maakte vervolgens een heel ritje.