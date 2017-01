Advocaat eist vrijspraak verdachte in Passageproces

Justitie houdt er rekening mee dat Meijering vanaf vandaag liefst acht dagen zal pleiten voor zijn client Soerel die als het aan het openbaar ministerie ligt, tot het einde van zijn leven achter de tralies blijft. Het pleidooi van Meijering luidt de eindfase van het Passageproces in.

In het hoger beroep van het megaproces werd levenslang geëist tegen Dino Soerel, Jesse R., Mohamed ’Moppie R. en Siegfried S. Kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros hoorden respectievelijk 8 en 14 jaar tegen zich eisen.

Meijering begon zijn pleidooi direct met een felle aanval op het openbaar ministerie vanwege de inzet van kroongetuigen Peter La Serpe en Fred Ros.

Hij stelde dat het OM meeveert met de leugens van de kroongetuigen en dat het feiten verdraait om Soerel levenslang te kunnen opsluiten. Soerel kreeg in eerste aanleg zes maanden cel van de rechtbank in Amsterdam omdat niet was bewezen dat hij met liquidaties te maken had.

De eisen voor de kroongetuigen zijn gehalveerd omdat ze met justitie een deal hebben gesloten.

Als gevolg van hun verklaringen kon volgens het OM eind 2014 Willem Holleeder worden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij criminele afrekeningen. Daarnaast brachten hun verklaringen volgens het OM duidelijkheid over de leidende positie van Dino Soerel.

Ook tegen de andere verdachten werden eerder tijdens het Passageproces celstraffen geëist voor hun aandeel in de reeks moorden en pogingen tot liquidaties: Pingy S. (11,5 jaar), Nan Paul de B. (9,5 jaar), Freek S. (5,5 jaar) en Sjaak B. (3 jaar en 3 maanden).

Het hoger beroep in het omvangrijke moordproces startte in 2013 en heeft tot nu toe zo'n 150 zittingsdagen in beslag genomen. Daarmee loopt het hele strafproces nu al 10 jaar. In totaal zijn circa 130 getuigen gehoord. De vonnissen worden pas in de loop van dit jaar verwacht.

Inmiddels bereiden de advocaten van Fred Ros, mr Jan Willem Ausma en mr Onno de Jongh, een kort geding voor tegen de Staat. Ros zou volgens zijn deal met het OM al op vrije voeten kunnen zijn, maar het Gerechtshof houdt dit tegen. Volgens het Hof kan Ros nog niet worden vrijgelaten, omdat de rechters zijn rol nog niet voldoende hebben afgewogen en hebben bepaald of hij als getuige de waarheid heeft gesproken.