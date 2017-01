Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Italiaans maffialid aangehouden in Tilburg

29 min geleden

TILBURG - In Tilburg is een internationaal gezochte drugshandelaar aangehouden. De 38-jarige man maakt volgens de Italiaanse justitie deel uit van de maffia. Een speciaal team van de politie arresteerde hem zaterdag nadat hij zijn schuiladres had verlaten om boodschappen te doen. Hij wordt naar verwachting binnenkort overgeleverd aan Italië.