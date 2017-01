Boerenschuur is megaspeedlab

De verdachte 42-jarige eigenaar van de boerenschuur waar de drugsfabriek was gevestigd, zit nog vast en wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Drugsproductie is de belangrijkste beschuldiging tegen hem. De politie gaat uit van meer betrokkenen en is nog op zoek naar andere verdachten.

Het drugslaboratorium werd gevonden omdat het drugsafval direct op het riool werd geloosd. Door de vervuiling van het rioolwater werkte de de waterzuiveringsinstallatie van het waterschap in Baarle-Nassau niet meer. Het spoor leidde naar de loods in het buitengebied van het Brabantse dorp.

De politie kan nog niet zeggen of er een verband is met een nagenoeg identieke situatie in april toen het rioolwater in Baarle-Nassau ook vervuild was door drugsafval.