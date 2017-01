Hoge nood? Dan kun je ’t best in Amsterdam zijn!

Donderdag is er in Amersfoort een conferentie over het aantal openbare en semi-openbare sanitaire voorzieningen. De Maag Lever Darm Stichting organiseert die samen met patiëntenorganisaties. Ze willen de problemen verder inventariseren, uitvinden hoe andere landen deze kwestie aanpakken en vooral ideeën verzamelen om het wc-tekort in ons land te lijf te gaan.

Mensen moeten er ook gemakkelijker achter kunnen komen waar ze wèl terecht kunnen. Want soms zijn de voorzieningen er wel degelijk, maar weet het publiek dat weer niet. Organisaties die hun wc open willen stellen, kunnen dat al wel aanmelden voor de app Hoge Nood, waardoor belangstellenden dit sanitair kunnen vinden via hun smartphone. Er zijn al zo'n 5000 voorzieningen te vinden via de app. De Maag Lever Darm Stichting maakte uit de data van de app al op dat je in Amsterdam het minst hoeft te zoeken, maar dat het in bijvoorbeeld Tilburg en Zwolle echt speuren geblazen is.

De wc-conferentie is ook een oproep: bijvoorbeeld aan winkels om hun toiletten, eventueel tegen betaling, waar mogelijk open te stellen. Of aan horeca, om dat te doen zonder meteen te verwachten dat iemand eerst iets bestelt. Want hoe het ook zij, er moet nog meer openbaar sanitair bij. Daarom stelde de stichting samen met andere organisaties ook een onlinepetitie op (www.waarkaniknaardewc.nl), die inmiddels 17.000 keer werd getekend.