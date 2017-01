Zedenschenner 9 maanden cel en tbs opgelegd

De rechtbank in Den Bosch vindt bewezen dat de man in de omgeving van Boxmeer, Oeffelt, Landhorst en Cuijk zich op één dag schuldig heeft gemaakt aan vier zedenzaken, waaronder pogingen tot en bedreigingen met aanranding.

Zo probeerde hij op 7 juli 2016 in Cuijk met openstaande broek een jong meisje van haar fiets te trekken. Later op dezelfde dag pakte hij in Boxmeer een ander meisje bij haar rugtas vast. Ook dit slachtoffer kon ontkomen. Diezelfde avond overweldigde hij in Oeffelt een vrouw die haar hond uitliet. Hij bedreigde haar met een mes. Toen de vrouw van zich afsloeg, rende hij weg. Kort daarop rende hij met ontbloot onderlijf toe op twee vrouwen in een bos in Landhorst.

Volgens de rechtbank veroorzaakten de gebeurtenissen lokaal grote onrust. De man is eerder voor soortgelijke zaken veroordeeld. Hij zat nog in zijn proeftijd. Deskundigen hebben vastgesteld dat hij lijdt aan een seksuele functiestoornis en alcoholmisbruik. Ook is hij licht zwakzinnig.