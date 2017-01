Alternatieve kliniek Waalre krijgt berisping

Revitalis is een onderdeel van zorgaanbieder Healthworld. In de kliniek worden patiënten behandeld met chronische ziekten die in het reguliere circuit te horen kregen dat ze uitbehandeld waren. Ook kankerpatiënten worden hier behandeld. Revitalis gebruikt alternatieve geneeswijzen waaronder ozontherapie en infuustherapie tegen ontstekingen en virussen.

De zorgaanbieder heeft drie maanden tijd gekregen van de inspectie om orde op zaken te stellen. Gebeurt dat niet, dan kan de instelling beboet worden.