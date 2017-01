Vader nog vast na wraakactie

Mario H. was met oproepen op internet en in de regionale pers op zoek gegaan naar de voormalig tbs'er die zijn dochter online had lastiggevallen. En terwijl de man ook gezocht werd door de politie wist de Helmonder hem donderdag als eerste te vinden in Eindhoven. Hij alarmeerde de politie nog maar wachtte de komst van agenten niet af. Zijn opponent werd met een metalen schep geslagen zelfs toen die op de grond lag. De man werd met letsel aan zijn hoofd en armen opgenomen in het ziekenhuis. De aanklager verdenkt Mario H. van poging tot moord.

In een nadere toelichting maakte het Openbaar Ministerie maandag bekend dat Mario H. de wraakactie ook in gesprekken met de politie al had aangekondigd. Vermoedelijk heeft hij sinds woensdag staan posten bij de auto van de man.

De 46-jarige Jack S. was voorwaardelijk vrij in afwachting van de behandeling van zijn strafzaak voor vergelijkbare feiten. Omdat hij afspraken met de reclassering aan zijn laars lapte, werd hij gezocht door de politie. De man werd donderdag in het ziekenhuis aangehouden en zit ook weer in voorarrest.