Gladheid door ijzel in zuidoosten

In Ede is maandagavond al ijzel gemeld en is het plaatselijk erg glad. De temperatuur gaat geleidelijk omlaag waardoor er later op de avond en maandagnacht in het zuidoosten en oosten een beetje motsneeuw kan vallen. Komende nacht kan het in de Randstad snel glad worden zodra het opklaart.

Plotselinge gladheid

In het westen van het land ligt de temperatuur maandagavond op de meeste plaatsen boven het vriespunt en in de Randstad was het aan het begin van de avond nog 2 tot 3 graden. Toch kunnen automobilisten komende nacht te maken krijgen met plotseling optredende gladheid. Er trekken enkele regenbuien over het westen van het land.

Na de buien kan het maandagnacht opklaren en dan daalt de temperatuur snel naar het vriespunt. In de Randstad kan de gladheid makkelijk pas in de late nacht optreden, precies wanneer veel mensen aan het begin van de ochtendspits naar hun werk gaan.

Mistbanken verwacht

Behalve gladheid moeten weggebruikers ook rekening houden met mistbanken. In het hele land is maandag tijdens opklaringen kans op dichte mist.

De gladheid houdt dinsdagochtend nog een tijd aan en zal pas tegen het middaguur verdwijnen.