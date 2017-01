Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Agenten speuren in de omgeving naar sporen.

Schietpartij in Rotterdam; één zwaargewonde

53 min geleden

ROTTERDAM - Bij een schietpartij op het WG Witteveenplein in Rotterdam is maandagavond één persoon zwaargewond geraakt, meldt de politie. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.