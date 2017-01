Asscher valt Rutte aan: ’Slap aftreksel van een populist’

Asscher zette zich tijdens de lezing af tegen populistische politici, die hij ziet als „het kwaad”. Volgens hem moet de oplossingen voor dat populisme worden gezocht in het bieden van een alternatief. „Dat tegengif is trots”, zo sprak hij. „Trots die Nederland bindt en sterker maakt.” Die trots wil hij terugbrengen door „te laten zien dat verandering mogelijk is door serieuze politiek”.

Waar de sociaaldemocraat de PVV in zijn lezing niet met naam en toenaam wilde noemen, was hij des te feller op „de ieder voor zich politiek van de VVD”. De partij waarmee hij de afgelopen vier jaar heeft geregeerd, strooit volgens hem namelijk „mensen zand in de ogen” en stampt „als een olifant over de zekerheden van de middenklasse”.