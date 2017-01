Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Cardiologen onderzoeken oplosbare stent verder

1 uur geleden

UTRECHT - Cardiologen zijn er na overleg maandag nog niet uit wat voor advies er moet komen over de risico’s van een oplosbare stent in het hart. Een Nederlands onderzoek loopt nog en de resultaten daarvan worden daarna vergeleken met die van andere onderzoeken met deze stent. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) adviseert patiënten die in de afgelopen twee tot drie jaar een dotterprocedure van het hart hebben ondergaan en zich zorgen maken, contact op te nemen met hun eigen hartspecialist.