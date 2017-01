Oude Duitser bij strippers geliefd

Deze conclusie trekt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVC) op basis van de jaarcijfers over 2016. Het aantal diefstallen nam af en kwam voor het eerst onder de 10.000. Bijna een derde van wat er twintig jaar terug in ons land verdween.

Dat meer personenwagens in de leeftijd vier tot en met zeven jaar verdwijnen, komt doordat hun beveiligingssystemen niet meer up-to-date zijn. De wagens vormen volgens AVC-baas Titus Visser aantrekkelijke doelwitten omdat op de zwarte markt juist voor auto’s grote belangstelling is voor goedkope reserveonderdelen. Dat komt doordat de wagens meestal anders dan jongere modellen niet in de lease meer zitten en vaak ook buiten een garantie vallen.

„De onderdelenhandel wordt meer en meer het verdienmodel van autodieven”, weet Visser. „Dat gebeurt deels in eigen land en deels over de grens.”

Dat het totale aantal autodiefstallen zo daalt, is te danken aan betere beveiliging van nieuwe auto’s. Het aantal gestolen auto’s van drie jaar of jonger nam in 2016 af met ruim een kwart. Ook helpt een nieuwe aanpak van politie en verzekeraars. Zij zorgen ervoor dat een gestolen auto binnen twee uur na aangifte internationaal staat gesignaleerd. Vroeger kon dat dagen duren. Snelle signalering vergroot de kans op terugvinden. De cijfers bevestigen dit: afgelopen jaar steeg het terugvindpercentage heel licht.