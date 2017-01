’Havenarbeider zat in de drugs’

Dat is gebleken uit het recherche-onderzoek dat door de eenheid Zeeland-West-Brabant en de landelijke recherche wordt gedaan. Alle wijst erop dat er iets gruwelijk is misgegaan in het criminele circuit.

De man uit Spijkenisse werkte als voorman bij een bedrijf in de Rotterdamse haven. In het voorjaar van 2015 kreeg hij een ongeluk in de haven en belandde in de ziektewet. In plaats van thuis te herstellen, was hij voortdurend op pad. Thuis vertelde hij niet met wie hij uithing. Hij kon nog steeds op het haventerrein komen.

Uit het recherche-onderzoek is gebleken dat Van den Boogaart in de eerste maanden van 2016 veelvuldig in Antwerpen verbleef. Zijn levensstijl viel op. Hij kocht sieraden ter waarde van 70.000 euro, liep rond met dikke stapels cash en rekende overal contant af. De vader van twee kinderen verbleef regelmatig in hotels in Antwerpen en in een recreatiewoning op vakantiepark in Zuidland.

Erik van den Boogaart. Foto: foto Politie

In het voorjaar verdween Van den Boogaart ineens. Op 18 juli gaf zijn vrouw hem als vermist op. Een maand nadat hij voor het laatst gezien was. In oktober vond de politie de zwarte Hyundai Santa Fé van de havenarbeider in de Rotterdamse haven.

Omdat het om een vermissing ging, zette de politie geen Team Grootschalige Opsporing (TGO) op de verdwijning. Er werd geen vaste groep rechercheurs ingeschakeld om volop te werken aan de zaak. Dat gebeurde pas in november 2016, toen het in zeil verpakte lichaam van Van den Boogaart uit het in het Schelde-Rijnkanaal bij Rilland wordt gevist.

De man uit Spijkenisse bleek te zijn doodgeschoten en het lichaam was verpakt in een stuk zeil. Het moet er volgens justitie al maanden in het water hebben gelegen. Mogelijk is het pakket van de bodem omhoog gekomen door scheepvaartverkeer, zoals in het verleden vaker is gebeurd bij moordzaken. Een flinke streep door de rekening van de daders.

„Het is een zeer ernstig, kapitaal delict. Vooral voor de nabestaanden hopen we dat de moord wordt opgelost”, zegt OM-woordvoerster Martine Pilaar. Vanavond komt de moord in Opsporing verzocht.

Een scenario is dat Van den Boogaart hand- en spandiensten verleende aan criminelen die via de haven drugs smokkelen. Havenmedewerkers kunnen criminelen precies vertellen waar containers met drugs staan, zodat ze van het terrein gehaald kunnen worden.

Tientallen mensen worden jaarlijks in de haven gepakt voor het faciliteren van drugssmokkel. De grootste zaken tot nu toe zijn die rond de corrupte douaniers Gerrit G. en Gertie V., die in 2015 en 2016 werden opgepakt.