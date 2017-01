Londen wacht op brexit-oordeel hof

Klagers, onder leiding van vooral de zakenvrouw en filantroop Gina Miller, hebben bij de rechter aangevochten dat May dat zo maar mag. Ze stellen dat eerst het parlement moet besluiten dat het land uit de EU stapt. De klagers kregen begin november in een eerste rechterlijke uitspraak gelijk. Daar is de regering tegen in beroep gegaan bij de opperrechters.

Als die May gelijk geven, kan ze zich voorlopig houden aan haar brexit-schema. Een meerderheid in het parlement lijkt overigens voor de brexit te stemmen. May wil 31 maart formeel de EU laten weten dat het Verenigd Koninkrijk de unie verlaat.

Als May het beroep van de regering verliest, lijkt er vertraging te komen. Hoe lang hangt ook van de uitspraak zelf af. Als de opperrechters bijvoorbeeld bepalen dat behalve het parlement ook de regioparlementen in het koninkrijk hun zegje moeten doen, wordt de brexit een stuk trager en moeilijker. Schotland en Noord-Ierland zijn tegenstanders van de brexit.