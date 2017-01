Advocaat Aydin C. in cassatie

Todd maakte een einde aan haar leven nadat C. zou hebben gedreigd naaktfoto's van haar naar buiten te brengen. Een maand voor haar dood had Todd daarover een filmpje op YouTube gezet.

De Canadese autoriteiten vermoeden dat C. de naaktfoto naar alle Facebookcontacten van Amanda stuurde. Hij wordt verdacht van afpersing, kinderlokken via internet, bedreiging of stalking en het bezit van kinderporno met het doel die te verspreiden. Canada vervolgt hem niet voor betrokkenheid bij de dood van Todd.

In Nederland loopt ook een strafzaak tegen C. Die zaak begint woensdag. Hij zou 39 meisjes en volwassen mannen via een webcam hebben afgeperst. Volgens het Openbaar Ministerie ging hij op een ‘zeer geraffineerde’ manier te werk.