Oppositie kritisch na rapport over inburgering

28 min geleden

DEN HAAG - Diverse oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben fel gereageerd op een kritisch rapport over het inburgeringsbeleid. De Algemene Rekenkamer constateert in een dinsdag verschenen rapportage dat sinds de invoering van de Wet Inburgering in 2013 veel minder mensen erin zijn geslaagd het inburgeringsexamen succesvol af te ronden.