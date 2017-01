Onderzoek woningisolatie bij luchthaven Lelystad start

Op basis van het onderzoek wordt bepaald of het nodig is een woning te isoleren tegen het geluid van de vliegtuigen, bijvoorbeeld met dubbel glas, het dichten van kieren of het isoleren van het dak. Afgelopen maanden konden huiseigenaren hun woning opgeven voor het isolatieonderzoek. De huizen moesten daarvoor binnen de vastgestelde geluidscontour (40 Ke contour) zitten. In totaal hebben 20 eigenaren, van de 21 woningen die voor het onderzoek in aanmerking kwamen, zich gemeld bij Rijkswaterstaat.

Na afronding van het onderzoek kan dit najaar worden gestart met het aanbrengen van de isolatie. Het is de bedoeling om de geïsoleerde woningen in 2018 op te leveren, zodat de bewoners beschermd zijn tegen het geluid van vliegtuigen voordat luchthaven Lelystad haar deuren opent voor grote vliegtuigen.