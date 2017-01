De man die verantwoordelijk was voor de verkoop, kreeg negen maanden cel.

De fraude kwam in 2011 naar buiten toen de politie een inval deed. De eigenaren werden toen opgepakt. Tegen de hoofdverantwoordelijke was vijftien maanden gevangenisstraf geëist. „Een ordinaire milieucrimineel’’, noemde de officier van justitie hem. De straf werd iets lager omdat zijn strafblad blanco was en omdat het al lang geleden is.