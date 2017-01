premium

20 veroordelingen na actie kamp Den Bosch

56 min geleden

DEN BOSCH - Een reeks verdachten is dinsdag na een grote politieactie in 2013 op een woonwagencentrum in Den Bosch veroordeeld tot straffen tot achttien maanden. De hoofdverdachte kreeg voor witwassen behalve anderhalf jaar celstraf ook te maken met een verbeurdverklaring van zijn woning. Die is volgens een taxatie 410.000 euro waard.