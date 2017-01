Raad kijkt naar ongeval Grave

Het onderzoek richt zich op de aanvaring zelf, maar ook op de wijze waarop is omgegaan met de gevolgen. De onderzoeksraad heeft de afgelopen weken al informatie opgevraagd bij verschillende instanties. Daarnaast heeft de politie een uitgebreid onderzoek opgestart, waarin de rol van de schipper wordt onderzocht.

Intussen varen de eerste schepen weer op de Maas tussen Sambeek en Grave. Het scheepvaartverkeer heeft vanaf 29 december stilgelegen nadat het schip de stuw ramde. De aanleg van een nooddam duurde twee weken en de reparatie van de stuw zal vermoedelijk een half jaar in beslag nemen. Veel schepen moesten vele kilometers omvaren om op de plaats van bestemming te komen.

Als gevolg van de aanvaring raakten ook veel woonbooteigenaren gedupeerd. Bij Gennep stroomde het water weg, waardoor veel woonboten op de bodem van de Paesplas kwamen. Rijkswaterstaat zei dat er nog nooit een ongeluk van deze omvang bij stuwen in Nederland is gebeurd. Een woordvoerder zei eerder te onderzoeken of en hoe de schade verhaald kan worden.