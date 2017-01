Pauw mogelijk gedood door hangjongeren

„Een stelletje malloten die geen respect hebben voor dieren”, aldus medewerkers op het sociale medium. Het dode dier lag op het platte dak, rondom de pauw heen lagen sneeuw– en ijsballen.

„Het was een witte pauw en het was ons pronkstuk”, zegt Joey Jansen van De Bossche Hoeve tegen Omroep Brabant. Jansen denkt dat hanggroepjongeren achter de dood van de pauw zitten. De stal waar de pauw altijd zat, ligt vlak bij het hek van de kinderboerderij. „Daar staat een bankje en daar zitten ’s avonds hanggroepjongeren. We hebben al meer overlast van ze gehad, zo liggen er altijd zakjes van drugs, die dan de wei inwaaien. En er werden eerder al hekken van het park opengeknipt. Ook bleek er dit weekend een Brahma haan gestolen te zijn.”

Het was niet zomaar een pauw. „Hij was wit en was ook heel duur. We hebben er 200 euro voor betaald”, aldus Jansen. „Dat geld is weer gesponserd door een vrijwilliger. Dat maakt het extra zuur.”

Jansen zegt dat de boerderij camera’s gaat ophangen om vandalen geen kans meer te geven.