Schutter Thialf in beeld

De politie is nog altijd op zoek naar de verdachte van het schietincident zaterdag bij ijsstadion Thialf in Heerenveen.

Zoals De Telegraaf eerder al meldde, gaat het om de 56-jarige Charles van der Wouden. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

Jonker werd in zijn hand geraakt en vluchtte na het incident in zijn Tesla van het terrein af. Daarbij raakte hij een aantal andere voertuigen. In de dagen daarna dook hij met zijn gezin onder.

De oud-directeur van het adviesbedrijf Edes-Seagull werd al gezocht vanwege het plunderen van de kas bij zijn bedrijf. Dat ging vorig jaar failliet en werd toen overgenomen door Jonker.

Volgens het OM is de man kleiner dan 1.75 meter, heeft hij een tenger postuur en draagt hij mogelijk een ringbaardje. Hij droeg tijdens de schietpartij een langere geelbruine jas. Hij is gevallen toen hij het schot had gelost en is daarna weggerend. Hoe hij verder vluchtte, is niet duidelijk.