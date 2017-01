Groningen zit criminelen dichter op de huid

Naast twee Groningse ondernemende broers die, zoals vorige week bekend werd, extra op de korrel liggen, gaat het in de regio om vijftien andere onderzoeken zoals die naar wietgeld.

Foute zaakjes

Naast strafrechtelijk onderzoek wordt getracht bijvoorbeeld belasting na te heffen. De Belastingdienst, die in de regio op een vermogen ’boven het miljoen’ jaagt, is een belangrijke partij in het boven water halen van foute zaakjes.

Daarmee gaat het Noorden het pad op van de zuidelijke regio, waar dat ook in Noord-Brabant gebeurt tegen de groeiende invloed van criminelen. Dezelfde collectieve aanpak werd deze weken voor het oog van de camera’s toegepast in Emmen, bij de inval bij motorclub No Surrender.

Wolf in schaapskleren

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen maakt zich zorgen over ’ondermijnende criminaliteit’, die als een wolf in schaapskleren een plekje tracht te krijgen in de gewone samenleving.

Er moet voorkomen worden dat crimineel verdiend geld vanuit de onderwereld later in normaal ogende investeringen in de ’bovenwereld’ terechtkomt: „Wanneer er verwevenheid is van boven- en onderwereld, dan ondermijnt dat de samenleving. Het draait om de veiligheid. Het gaat bovendien om veel geld. We moeten het tegengaan, dat is in het belang van het Noorden.”

’Het onzichtbare helder maken’

Plaatsvervangend hoofdofficier Gert Veurink van het Openbaar Ministerie Noord Nederland over het zogenoemde ’combi-onderzoek’: „Het is ingewikkeld om het onzichtbare helder te maken. We moeten tegels omkeren om te zien wat er onder zit aan ellende. Veel van wat sommige bedrijven en organisaties doen, is echter ook nog eens legaal en een deel is dan illegaal. Het is dus ingewikkeld, bijvoorbeeld in horeca en vastgoed.”

De nieuwe aanpak heeft al tot daden geleid. Broers Ali en Bekir K. van de Kaan Groep uit de Martinistad, bekend van hun vastgoed- en uitzendbedrijf, zijn verdachten van witwassen en fraude. Bekir werd recent veroordeeld voor wapenbezit.

Twee bouwvergunningen die hen waren verleend voor twee panden in Groningen zijn ingetrokken, maakte de gemeente dinsdag bekend. Tevens wordt een deel van hun bedrijfsvoering tegen het licht gehouden door integriteitsbureau Bibob, aldus Groningen.

Vreemde toestanden

De samen optrekkende instanties hopen dat alle inspanningen laten zien dat het zeker zin heeft bijvoorbeeld aangifte te doen als het mis is. Dienstverleners zoals notarissen, makelaars en banken moeten op hun beurt voorzichtig zijn als ze vreemde toestanden tegenkomen.