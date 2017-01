premium

Na twee jaar nieuw advies op middelbare scholen

AMSTERDAM - Het eindadvies van de basisschool is niet langer in beton gegoten. Middelbare scholen gaan na twee jaar voortgezet onderwijs een nieuw advies geven, aan alle leerlingen. „Het is een van de antwoorden op de kansenongelijkheid in het onderwijs”, zegt voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad, de koepelorganisatie van middelbare scholen, meldt Trouw.