Webcampedo Aydin C. voor de rechter

Zijn bekendste slachtoffer is het Canadese meisje Amanda Todd, dat via internet haar zelfmoord aankondigde. Ze kon niet meer tegen de pesterijen die het gevolg waren van het verspreiden van haar foto's door Aydin C. De man wordt overigens niet in Nederland berecht voor wat hij Amanda Todd en enkele andere Canadese meisjes aandeed. Dat willen de Canadezen zelf doen. Ze hebben om zijn uitlevering gevraagd. Aydin C.'s advocaat Robert Malewicz probeert dit nog te voorkomen.

De andere slachtoffers maakte Aydin C. in Nederland, de Verenigde Staten en Noorwegen. Hij richtte zijn pijlen niet alleen op jonge meisjes. Ook homoseksuele mannen werden door hem gechanteerd.

De politie kon Aydin C. aanhouden na het installeren van een zogenoemde key-logger op zijn computer. Dat is software waarmee toetsaanslagen kunnen worden geregistreerd. C. werd op bungalowpark De Rosep in Oisterwijk aangehouden, en zit al drie jaar in voorarrest.

Dat het zo lang duurde voordat de inhoudelijke behandeling begint, heeft te maken met een wisseling van advocaten. Zijn nieuwe advocaat Robert Malewicz vroeg en kreeg van de rechtbank tijd om zich goed op de zaak voor te bereiden. De rechtbank heeft acht dagen uitgetrokken voor de zaak.

