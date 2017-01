Datalek door gestolen laptop uit ziekenhuis

Op de gestolen computer staan adresgegevens en afspraken met patiënten van radiologie en nucleaire geneeskunde, maar geen medische gegevens. Via de laptop is geen toegang mogelijk tot het elektronisch patiëntendossier. Het OLVG heeft de betrokken patiënten per brief ingelicht.

De gestolen computer stond uit het zicht en zat vast met een beveiligingskabel, die met geweld kapot is geknipt. Mogelijk heeft de dief ook inloggegevens bemachtigd. Die lagen in de buurt van de laptop, wat tegen het beleid is, aldus het OLVG.

Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan en het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook wordt intern onderzoek gedaan.

Ziekenhuizen kampen geregeld met het verdwijnen van patiëntgegevens door diefstal. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens werden vorig jaar tussen januari en eind november meer dan driehonderd datalekken uit zorginstellingen gemeld.