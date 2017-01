Politie vindt wapens in onderzoek mishandeling

De politie onderzoekt of het drietal betrokken is bij een zware mishandeling van een twintigjarige scooterrijder in de nieuwjaarsnacht. De jongeman lag gewond op straat en moest in een ziekenhuis worden behandeld. Ook worden de drie in verband gebracht met het opblazen met vuurwerk van een auto op oudejaarsavond. Dat alles gebeurde in Renkum.