Groen licht voor ’Amsterdammertjes’

Dat zei wethouder Eric van der Burg (zorg) zojuist in de gemeenteraad. Eerder werd bekend dat het Ziekenhuis Amstelland bepaalde verloskamers tot Amsterdams grondgebied wil uitroepen. Regelmatig wordt het personeel geconfronteerd met jonge moeders die Amsterdamse zijn, maar vanwege het tekort aan verlosbedden niet konden bevallen in de hoofdstad. De jonge ouders zijn hier erg teleurgesteld over, omdat het kroost dan in het bevolkingsregisters de geboorteplaats Amstelveen achter de naam genoteerd krijgt.

„Als dat zou kunnen zouden wij dat zeker willen. Je gunt het iedereen om Amsterdammer te zijn, bij geboorte of bij inburgering”, aldus Van der Burg. Bovendien wil hij in gesprek met de zorgverzekeraars die verantwoordelijk zijn voor het aanbod van ziekenhuisbedden voor zwangere vrouwen. Hieraan zou een groot tekort zijn.