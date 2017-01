Motorbende Bandidos rukt op

’Welcome Bandidos MC Nijmegen’ staat op de website van de motorclub. Het is de derde afdeling van de Bandidos in Nederland, na eerdere chapters die werden geopend in Sittard en Utrecht. De opening komt daags na de invoer van een verbod op het dragen van clubhesjes in Duitsland.

De politie houdt er rekening mee dat Duitse Bandidos nu meer over de grens zullen trekken om hier clubavonden te bezoeken. Burgemeester Bruls van Nijmegen is inmiddels door de politie op de hoogte gesteld van de opening van de Bandidos-chapter.

Hij reageert koeltjes op de nieuwe ’vestiging’ „In Nijmegen houden we samen met OM en politie, zoals gebruikelijk, de diverse Outlaw Motorgangs goed in de gaten. Of ze nou een chapter of niet in de stad hebben, maakt niets uit voor onze alertheid.”

In november onthulde officier van justitie Oebele Brouwer van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie dat het OM de rechtbank heeft gevraagd de beruchte motorclub MC Bandidos te verbieden. Het civiele verbod op de club is de opmaat naar verboden op andere outlaw motorclubs.

Het OM acht het bestaan van de club in strijd met de openbare orde. Sinds op oprichting van de eerste chapter begin 2014 zijn er talloze geweldsincidenten geweest met leden van de club. Ook waren er grote spanningen met rivaliserend motorclubs. Er loopt een grote strafzaak tegen leden van de club uit Limburg.