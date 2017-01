In Tunesië is de noodtoestand, ingesteld na de terreurgolf in 2015, volgens het ministerie verlengd. „Reis er alleen heen als dat noodzakelijk is. Vermijd drukke plaatsen waar westerlingen komen. Geweld is een risico”, zo luidt het advies.

Topman Steven van der Heijden van Corendon – dat Tunesië als enige Nederlandse reisorganisatie weer boekt vanaf komende meivakantie – vindt dat onzin. „Dat is onderbuik-reisadvisering, waarbij de kans op een aanslag wordt meegewogen. Maar die kans is ook in Europa in feite even groot”, meent hij.

Volgens Van der Heijden zullen vooral goedkope lastminute-reizen naar de Tunesische zon straks veel verkocht worden. „Het gaat om prijzen vanaf zo’n 300 euro voor een vlucht en een week all-inclusive hotel. Daar kan geen enkel ander vakantieland tegenop, zelfs Turkije niet.”

Vollopen

Er is volgens hem nu deze zomer met name veel belangstelling voor Spanje en Griekenland. „In het hoogseizoen zullen die vakantielanden snel vollopen en duurder worden. Turkije en Tunesië zijn alternatieven. Ook in Duitsland en Frankrijk wordt volop naar Sousse en Hammamet geboekt.”

Het ministerie Buitenlandse Zaken vindt dat onverstandig. „We baseren ons advies op meerdere bronnen. Het is niet veilig genoeg in Tunesië. Oranje betekent gewoon beter niet gaan.” Maar Van der Heijden merkt op dat andere Europese landen soepeler zijn. „Alleen bij rood haken wij af. De consument kan heel goed een eigen afweging maken.”