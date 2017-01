PvdA: EU moet praten over stappen tegen Israël

Israël kondigde zondag aan 560 nieuwe huizen in Oost-Jeruzalem te gaan bouwen. De Palestijnen zien dat stadsdeel als de hoofdstad van hun toekomstige staat. Een dag later meldde de Israëlische minister van Defensie, Avigdor Lieberman, dat er 2500 nieuwe woningen in nederzettingen komen op de bezette Westoever.

Volgens Servaes zou het opschorten van het samenwerkingsverdrag tussen de EU en Israël een van de stappen kunnen zijn. De EU moet volgens hem alvast gaan overleggen om criteria op te stellen voor Israël. Als die voorwaarden dan worden overtreden moet de EU overgaan tot het nemen van concrete maatregelen.

De EU noemde de Israëlische besluiten dinsdagavond in een verklaring een „nieuwe, ernstige ondermijning van een levensvatbare tweestatenoplossing. Het is betreurenswaardig dat Israël dit beleid voortzet, ondanks de serieuze internationale zorgen en bezwaren die constant op allerlei niveaus worden opgeworpen”, liet de EU-buitenlanddienst weten.

De sociaaldemocraten vinden verder dat het tijd is dat Nederland de Palestijnse staat gaat erkennen. Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft eerder gezegd daar pas op een „strategisch moment” tot over te willen gaan. Volgens Servaes is dat moment nu gekomen.

Israël krijgt van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump veel meer ruimte. Hij wil de banden flink aanhalen met bondgenoot Israël. Ook wil hij tot woede van de Palestijnen en Arabische landen de Amerikaanse ambassade verplaatsten van Tel Aviv naar Jeruzalem.