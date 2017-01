Dat bevestigt een zegsvrouw van Proud. Per brief heeft burgemeester Van der Laan onlangs aan de gemeenteraad laten weten dat tippelen in deze regio zo goed als uitgestorven is. Dat zou blijken uit politierapportages. Werden in 2014 nog 17 politieregistraties aangemaakt wegens tippelen, in 2015 daalde dit naar 9, in 2016 waren er nog slechts 6 gevallen van straatprostitutie bekend, allemaal in de binnenstad.

Dit zijn overigens niet altijd bevestigde vormen van straatprostitutie, ook de vermoedens of meldingen commerciële seks op straat worden op deze manier geregistreerd. In de enkele gevallen dat er nog wel een sekswerker op straat wordt aangetroffen, gaat het volgens Van der Laan bijna altijd om drugsverslaafden die snel geld nodig hebben om hun ziekelijke behoefte te bevredigen. ,,Uit de cijfers van de politie blijkt geen toename van registraties van straatprostitutie ten opzichte van de afgelopen jaren maar juist een afname’’, aldus de burgemeester. ,,De gevallen van straatprostitutie die zij tegenkomen zijn altijd druggerelateerd en de locatie hangt samen met de wisselende locaties van dealergebieden.’’

Tot eind 2003 bestond in Amsterdam een drukbezochte tippelzone aan de Theemsweg in het Westelijk Havengebied, maar die was volgens betrokkenen slecht bereikbaar voor de sekswerkers die tot dan toe in de stad werkten. In 2006 pleitte GroenLinks nog voor de heropening van een tippelzone waar vooral verslaafde prostituees aan het werk zouden kunnen gaan. Dat voorstel kreeg toen geen navolging.

Ook bij Proud leeft die wens nog. ,,Je ziet nu dat er voor een plek op de tippelzone in Utrecht, waar ik zelf gewerkt heb, een wachttijd is van soms wel vier jaar. Er werken daar meer collega’s die voorheen in Amsterdam stonden’’, aldus een zegsvrouw. ,,Bovendien is een sekswerker op straat van een ander slag dan iemand in een raambordeel. Dat moet je faciliteren.’’ Volgens Proud is tippelen bovendien niet uitgestorven, maar hoogstens meer naar de achtergrond verplaatst. ,,Je hoort nog steeds dat vrouwen per sms afspreken bij CS, daar opgepikt worden en de klant vervolgens afwerken op een parkeerplaats. Dat is onzichtbaar en dus onveilig. De gemeente kan dus maar beter een zone inrichten.’’