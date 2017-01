De vondst werd al op 17 november 2016 gedaan door het zogenoemde HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, FIOD en de zeehavenpolitie in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie kon de vondst vanwege het opsporingsbelang pas woensdag wereldkundig worden gemaakt.

De marihuana zat in een container die vanuit Jamaica via Rotterdam onderweg was naar Felixstowe in het Verenigd Koninkrijk.

De drugs zijn inmiddels vernietigd.