Bestuurslid No Surrender 90 dagen langer vast

De man werd twee weken geleden opgepakt bij een grootschalig onderzoek naar de afdeling Emmen van de motorclub. Hij wordt verdacht van handel in verdovende middelen. Gemeente en OM gaan uit van ,,structureel en veelvuldig gebruik van en handel in harddrugs''. Dat zou onder meer zijn gebleken uit afgeluisterde gesprekken in het clubhuis.

Agenten, gemeenteambtenaren en medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM) vielen vrijdag 13 januari binnen in het clubhuis in Emmen en in de woning van de man in Klazienaveen. Op beide locaties zijn volgens de politie sporen van harddrugs gevonden.