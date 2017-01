IS-brigade hackt hulpclub

Levensgevaarlijk, want Van der Steenhoven heeft contacten met vrouwen die strijden tegen moslimextremisten als IS en Ansar Al-Sharia in Libië. Het is deze organisatie, bekend van de moord op de Amerikaanse ambassadeur in Libië, die achter de cyberaanvallen zit. Met inbreken op websites en Facebook-accounts maken ze activisten zwart. Dan beelden ze hen af als overspelige vrouwen, als vijanden van de islam of CIA-poppen. Activisten uit het netwerk van Van der Steenhoven werden geschaduwd, bedreigd met verkrachting en de dood. Soms worden de bedreigingen waargemaakt.

Een van de leden van Karama was de advocate en mensenrechtenverdediger Salwa Bugaighis, die meehielp met het verdrijven van de Libische dictator Khadaffi. Op 25 juni 2014, een verkiezingsdag, werd ze in Bangazi vermoord. Voor de moord werden haar communicatieplatformen gehackt, waarmee al haar gegevens online kwamen te staan, soms op een belastende manier aangepast. Een uitnodiging van Van der Steenhoven om naar Nederland te komen om aan een nieuwe Libische grondwet te werken, was terug te lezen als: ‘kom naar Nederland, dan geven we je geld om het Libië van na Khadaffi kapot te maken’.

„Na de moord op Salwa werden wij een gemakkelijk doelwit voor terreurgroepen”, zegt Van der Steenhoven. „IS-milities probeerden ons digitaal te dwarsbomen. Inmiddels hebben we onze beveiliging beter georganiseerd.” De informatiebeveiliging bleek nogal houtje-touwtje, zo constateerden specialisten van Defensie die de organisatie te hulp schoten.

Een van hen was majoor Rob. „Lokale organisaties die van binnenuit tegen IS vechten, zijn vaak makkelijk te hacken”, weet hij. „Juist daarom is het belangrijk om alert te zijn op veiligheid: communiceren via prepaid mobieltjes, mailen van adressen met encryptie, apps downloaden die je virtueel naar een ander land verhuizen. Eigenlijk precies dezelfde methodes die terreurgroepen toepassen, maar dan voor de goede kant.”