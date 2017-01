Ministerie van Defensie vervalste medisch rapport klokkenluider

De vervalsingen zijn te lezen in een vertrouwelijk rapport van de Inspectie Militaire Gezondheiszorg (IMG) uit 2012, dat in handen is van EenVandaag.

In het rapport staat onder meer dat Van Wulfen, die een klacht had ingediend over onzorgvuldig medisch handelen, op maandag 16 november 2008 een gesprek zou hebben gehad met de vliegerpsycholoog. Twee dagen later zou hij op de vliegbasis in Eindhoven zijn geweest en op woendag 18 november 2009 zou de klokkenluider een gesprek hebben gehad met een vliegerpsycholoog en zijn squadroncommandant. In dat laatste gesprek zou Van Wulfen hebben gezegd dat hij ’in een schijnwereld leeft’. Van Wulfen was echter van 7 tot en met 21 november 2009 op vakantie in Zuid-Afrika.

In het inspectierapport valt ook te lezen dat Van Wulfens commandant op woensdag 2 december 2009 aan collega’s heeft verteld dat Van Wulfen zich ’onder psychiatrische behandeling had gesteld, tot zijn eigen tevredenheid’. Deze opmerking klopt niet en komt voort uit de niet-bestaande consulten.

Kamerlid-Jasper van Dijk (SP) reageert tegenover EenVandaag woedend op het rapport. „Belachelijk. Dit rapport is vervalst, het betreft fraude gepleegd door Defensie om de klokkenluider zwart te maken, te psychiatriseren.” Defensie wilde volgens EenVandaag niet ingaan op de verzonnen consulten die in het IMG-rapport staan.

Van Wulfsen bracht in 2009 aan het licht dat de piloten van Herculesvliegtuigen de veiligheidsvoorschriften lang niet altijd goed opvolgden. Dit werd hem niet in dank afgenomen. Hij kreeg een vliegverbod en kreeg zelfs de stempel ’psychiatriche patiënt’.