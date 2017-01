'Voor enkele knaken, bent u in Hoevelaken'

Hoe het allemaal loopt, is nog afwachten. Het hangt niet alleen van de artistieke aspiraties en talenten van de medewerkers af, maar de informatie moet zich er ook wel voor lenen.

De NS is maar één van de bedrijven die meedoen aan de Gedichtendag, het begin van de Poëzieweek. De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) heeft Nederlandse en Vlaamse bedrijven en organisaties opgeroepen mee te doen. Een vergadering op het werk openen met poëzie. Namens de organisatie een gedicht twitteren. Een vers toevoegen aan de digitale handtekening van de onderneming. Of desnoods een gedicht op de koffieautomaat op kantoor plakken. Het kan op tal van manieren.

Ook het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover in Amsterdam bijvoorbeeld geeft gehoor aan de oproep. Dat nodigt bezoekers door middel van posters uit ter plekke een gedicht neer te schrijven of dat via een andere methode in te sturen. Ook kan via een code op de smartphone een gedicht worden beluisterd. Het museum zet ook Facebook in. Het is wel de bedoeling dat de gedichten op de een of andere manier met de dood te maken hebben.

De Erasmusuniversiteit in Rotterdam doet ook mee en verspreidt intern onder de medewerkers het gedicht 'Everything about you', een Engelse vertaling van een gedicht van de Italiaanse Laura Accerboni. Ook wordt een promotie, die toevallig op donderdag gepland staat, ingeleid met poëzie.

In het Universitair Medisch Centrum Utrecht gaan geestelijk verzorgers gedichten voorlezen aan patiënten. Er zijn gedichten gekozen van onder anderen Toon Hermans, Remco Campert, Joke van Leeuwen, Annie M.G. Schmidt en Gerrit Komrij.

De CPNB heeft zelf geen compleet overzicht omdat diverse bedrijven op eigen houtje iets doen.