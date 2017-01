Bed&breakfast-houders ineens strafbaar

Met ingang van dit jaar voldoet een zelfstandige ruimte in een woning, met een eigen keuken en sanitaire voorzieningen en een eigen toegang, niet meer aan de geldende eisen voor bed&breakfast. Woningbezitters die een dergelijke ruimte toch als bed&breakfast verhuren, riskeren zonder waarschuwing een direct opeisbare boete van ruim twintigduizend euro.

De aangescherpte regelgeving en dreigende boetes zorgen voor veel beroering onder bed&breakfast-houders, die gezien de lucratieve opbrengsten de afgelopen jaren juist duizenden euro’s hebben geïnvesteerd in het aantrekkelijk maken van hun gastverblijf.

„Ik denk dat geen enkele eigenaar zit te wachten op gasten, die gebruik maken van zijn eigen keuken en sanitair en op ieder moment door dezelfde entree binnenkomen. Juist voor ieders privacy hebben zij gezorgd voor zoveel mogelijk eigen voorzieningen bij het gastverblijf. Deze aanpassing is daarom te gek voor woorden. Zeker ook omdat elders in het land bed&breakfast-kamers wel gewoon een eigen opgang mogen hebben”, aldus Ilonk Gerritsen, die zegt te spreken namens vele andere houders van een gastverblijf in de stad.

„Deze maatregel dient ook geen enkel doel, omdat uit onderzoek blijkt dat de overlast vanuit bed&breakfasts nihil is. Er is dus simpelweg geen probleem. Onbegrijpelijk dat een coalitiepartij als de VVD meegaat in deze betutteling met onnodige en rare regels.”

Een woordvoerster van wethouder Laurens Ivens stelt in een reactie: „Het is niet zo dat een bed&breakfast geen eigen badkamer of keukentje mag hebben. Het gaat om de vraag of er wel of geen sprake is van een bed&breakfast. Een bed&breakfast is het verhuren van een gedeelte van een eigen (zelfstandige) woning en moet dus onderdeel uitmaken van de woning. Wanneer sprake is van een volledig, zelfstandige ruimte met eigen voorzieningen en een eigen toegang, is er sprake van een aparte woonruimte die wordt gebruikt voor toeristische verhuur. Dit is niet toegestaan.”

De zegsvrouw vervolgt: „De wijziging van de verordening benadrukt dat bed&breakfast alleen is toegestaan in zelfstandige woonruimte. Het verhuren van een onzelfstandige woonruimte, zoals een kamer in een studentencomplex, is dus niet toegestaan.” Dit om te voorkomen dat bewoners van een gemeenschappelijke woning elk weekend toeristen in het appartement zien rondscharrelen.