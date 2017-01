In de ochtend kunnen er wat wolkenvelden over het land trekken. Het vriest nog licht.

’s Middags stijgt de temperatuur naar een graad of +2 of 3. Het voelt wel een stuk kouder aan, aldus de weersinformatie van Weerplaza. Dat komt door een matige oostelijke wind, kracht 3 of 4.

Foto: Sjef Kenniphaas

Op het strand van Egmond aan Zee was het donderdagochtend ook zonnig en helder. Goed weer voor een mooie foto.

Een man rijdt met zijn paard en sulky over het strand. Foto: Sjef Kenniphaas

Vrijdag

In de nacht naar vrijdag gaat het overwegend licht vriezen, met minima tot -5 graden.