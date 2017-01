Telegraaf genomineerd voor Songfestivalprijs

Vorig jaar, toen het Songfestival in Nederland meer kijkers trok dan de EK-finale, hielden cameraman Rick de Graaff en verslaggever Richard van de Crommert het thuisfront vanuit Stockholm op de hoogte van de laatste nieuwtjes, peilingen en opmerkelijke ontwikkelingen rondom het evenement. Dat deden ze met meerdere filmpjes per dag, en geschreven verhalen in de krant. Zo werden vorig jaar, toen de wedstrijd in Stockholm werd gehouden, onder meer de trainingen van de Nederlandse deelnemer Douwe Bob gevolgd en een interview met voormalig Songfestival-winnaar Björn Ulvaeus (van ABBA) gebracht.



Verder werden in aanloop op het Eurovisie Songfestival alle inzendingen kort besproken via de website van De Telegraaf.



De zogeheten EA-Award wordt ieder jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zijn of haar enthousiasme deelt over de grootste muziekwedstrijd ter wereld. Eerdere winnaars van de jaarlijkse Nederlandse Songfestivalprijs zijn commentator Cornald Maas en radiomaker Hijlco Span.



Behalve De Telegraaf zijn ook tv-programma SBS Shownieuws en website songfestival.be genomineerd voor de prijs.



Stemmen kan via deze link: http://www.eurovisionartists.nl/index.htm?eaawardstem2.asp