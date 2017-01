Het slachtoffer werd dinsdagavond zwaargewond aangetroffen in een woning aan de Leyweg. Ze werd met spoed naar een ziekenhuis overgebracht waar de vrouw woensdagochtend overleed.

De doodsoorzaak is volgens de politie nog onduidelijk. Woensdag wordt daarom sectie verricht op het stoffelijk overschot. Forensisch experts doen verder onderzoek in de woning waar de vrouw is gevonden.