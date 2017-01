Een still uit de video van Amanda Todd, die na jarenlange digitale stalking en pesterijen in 2012 zelfmoord pleegde.

Verslaggever Saskia Belleman doet live verslag van de zaak via Twitter.

Het was het eerste in een reeks zedenmisdrijven die de 38-jarige Tilburger C. volgens het Openbaar Ministerie (OM) kunnen worden toegerekend en die de rechtbank in Amsterdam vanaf donderdagochtend behandelt. C. staat daar behalve voor zedenmisdrijven terecht voor kinderporno, computervredebreuk, oplichting, chantage, identiteitsfraude en drugsbezit.

Jonge meisjes en homoseksuele mannen

Hij zou 39 slachtoffers hebben gemaakt: 34 jonge meisjes en vijf homoseksuele mannen. Zij waren afkomstig uit Nederland, Engeland, Noorwegen, de Verenigde Staten, Australië en Canada. Een van zijn slachtoffers was volgens het OM ook de Canadese Amanda Todd.

Een still uit de video van Amanda Todd, die na jarenlange digitale stalking en pesterijen in 2012 zelfmoord pleegde. Foto: Hollandse Hoogte

Uit de dossiers komt steeds een vergelijkbaar beeld naar voren: de meisjes werden op chatsites of via sociale media benaderd en na verloop van tijd verleid om voor de webcam uit de kleren te gaan.

Later werden de foto’s gebruikt om ze te dwingen meer seksuele handelingen te verrichten. Deden ze dat niet, dan werd gedreigd de foto te verspreiden onder hun Facebook-vrienden. De homoseksuele mannen werden gedwongen tot betalingen.

Chatgesprekken

Weergaven van chatgesprekken en aliassen zijn teruggevonden op computers die zijn gevonden in de woning van C. Hoewel de data op een van de schijven nog steeds niet zijn ontsloten, is op andere gegevensdragers veel informatie gevonden. Daaronder zijn ook duizenden foto’s en filmpjes.

C. bleef donderdagochtend zwijgen, ondanks herhaalde pogingen van de rechtbank hem op andere gedachten te brengen. „Ik heb mijn verhaal aan mijn advocaten verteld. Ik vertrouw erop dat zij het goed verwoorden.”