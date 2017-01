3 jaar geëist voor roof met ’thuiszorgsmoes’

Het vijftal wordt onder meer verdacht van juwelendiefstal bij een hoogbejaarde vrouw (88) aan de Apollolaan in de hoofdstad. Een van hen was via een babbeltruc en onder het voorwendsel een thuiszorgmedewerkster te zijn de woning binnengekomen. Zij liet vervolgens de andere vier ongezien binnen.

Na de diefstal ontweken ze een verkeerscontrole en smeten een kluis gevuld met sieraden uit de auto, toen zij door een motoragent achtervolgd werden. Daarom is hen ook poging tot doodslag ten laste gelegd. Een automobilist en een andere achtervolgende motoragent botsten tegen de kluis op.

Volgens de officier van justitie hebben de vrouwen met het gooien van de kluis uit hun rijdende auto het risico genomen een dodelijk ongeval te veroorzaken. Dat de motoragent niet ten val is gekomen, is te danken aan zijn rijvaardigheid, aldus de aanklaagster. De groep vrouwen wordt door haar gezamenlijk verantwoordelijk gehouden voor zowel de diefstal als de pogingen tot doodslag.