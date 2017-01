Doodsangsten om toeterzatte trucker

Verschillende bestuurders die de vrachtwagen recht op zich af zagen komen, konden ternauwernood een aanrijding voorkomen. De dolle trucker kwam uiteindelijk weer via de vangrail tot silstand. De Eindhovense politie trof een enorme ravage en een stel geschrokken automobilisten aan.

Toen de politie de man ter plaatse besloot te onderwerpen aan een blaastest, probeerde de chauffeur nog snel wat blikken bier in zijn cabine te verstoppen. Eenmaal op het bureau werd duidelijk dat de man echt veel te veel had gedronken. De uitslag van de ademanalyse was 2,25 promille: bijna vijf keer zoveel als de toegestane hoeveelheid. ’Schokkend’, aldus de politie op Facebook.

De politie laat via Facebook weten dat de chauffeur zijn rijbewijs voor de komende vijftien maanden kwijt is. Het OM gaat zich beraden op een passende straf. „Het was een enorm geluk dat de man geen overig wegverkeer heeft geraakt, dit zal hem zwaar aangerekend worden.”