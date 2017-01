Kuijken werd in 2010 voor zeven jaar aangesteld om Nederland op lange termijn te beschermen tegen het wassende water, bijvoorbeeld door dijken te verhogen of ruimte te creëren voor het water. Ook moet hij ervoor zorgen dat er voldoende zoetwater beschikbaar blijft.

Wim Kuijken is de eerste Deltacommissaris en zijn taken zijn officieel vastgelegd in de Deltawet.