Politie-inval clubhuis Hells Angels Haarlem

De actie volgt op een inval van de politie in het clubhuis van No Surrender in Emmen, een kleine twee weken geleden. Het Openbaar Ministerie kon nog niets zeggen over de achtergrond van de inval in het clubhuis, maar de politie zal later een toelichting geven. Vermoedelijk zal de gemeenten hier net als in Emmen aansturen op een bestuurlijke sluiting.

De chapter van de Angels in Haarlem is een van de belangrijkste in Nederland.De afdeling kwam vooral in het nieuws de laatste tijd vanwege d arrestatie van voorman Lysander de R. in april 2015 voor betrokkenheid bij een groot wapenarsenaal. Ook onderzoekt de politie al enige tijd de relatie tussen de club en intimidaties van andere motorclubs in Nederland. Vooral de Bandidos wordt gezien als de grote rivaal. Tussen clubleden waren tal van gewelddadige confrontaties.

De politie is bezig met een actie in het clubhuis van de #HellsAngels in Haarlem. Meer informatie volgt.— POL_KENland (@POL_KENland) 26 januari 2017