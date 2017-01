Puppy’s gestolen op zorgboerderij

„Het is een drama”, zegt Rachel van Beek van De Mekkerbek over de ontvreemding. „De kinderen kwamen zelf achter de diefstal toen ze zagen dat het hek in de stal open stond. We hebben nog overal gezocht, maar de hondjes waren nergens te bekennen.”

De zorgboerderij had de vier pups pas sinds kort. „Hier komen vooral jongeren die tussen de 16 en 23 jaar zijn en een verstandelijke beperking hebben. Bij ons maakt het verzorgen van dieren deel uit van hun lesprogramma. Iedereen was dol op die pups”, aldus de Brabantse.

De diertjes zijn pas een week of zes oud en zijn daarmee eigenlijk nog te jong om bij hun moeder weggehaald te worden. Het toeval wil dat de volwassen hond tijdens de nacht dat de diefstal plaats had, niet bij haar jongen in de stal sliep. „Ze gedroeg zich een beetje apart, wat recalcitrant. Daarom lieten we haar binnen slapen. Daardoor is zij nu in elk geval niet weg.”

Bij de gedachte wie de pups zou kunnen hebben meegenomen, krijgt Van Beek een unheimisch gevoel. „Ze wisten precies waar ze voor kwamen. Deze hondjes kunnen tot wel 2.500 euro per stuk opleveren. Twee andere, zwarte hondjes die er ook waren, hebben ze laten liggen... De dieven moeten hebben geweten dat we die pups hadden en waar ze lagen. Dat is niet fijn”, zegt Van Beek treurend.

In de hoop de jonge viervoeters rap terug te krijgen, zijn foto’s van de gestolen dieren op Facebook gezet. Inmiddels is dat opsporingsbericht meer dan zevenduizend keer gedeeld.