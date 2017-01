premium

Grote zoektocht naar verwarde man die met dochter (9) in auto is gestapt

1 uur geleden

HELMOND - De politie is sinds donderdagavond laat op zoek naar een man die in ’verwarde toestand’ met zijn 9-jarige dochter in een auto is gestapt. De man vertrok met zijn dochter in Helmond. Onder meer een politiehelikopter is ingezet om het tweetal op te sporen.