Transavia schrapt 100 banen

Door de sanering wil de KLM-dochter de bikkelharde prijzenslag in Europa kunnen bijbenen. ,,We gaan ook meer activiteiten uitbesteden en nauwer samenwerken met KLM. De kosten moeten omlaag", aldus de Transavia-woordvoerster.

Medewerkers en vakbonden maken zich groeiende zorgen over de reorganisatie 'op de grond', die afgelopen jaar door de directie is voorbereid. Er is grote onrust op de werkvloer, blijkt uit reacties.

Transavia begint volgens een ingewijde op een sterfhuis te lijken. In november 2016 presenteerde Air France KLM een nieuwe strategie, waarin vakantievlieger Transavia is veroordeeld tot de Nederlandse thuismarkt. Die groeit echter nauwelijks meer.

Er is sprake van enorme prijsdruk, omdat concurrenten als EasyJet en Vueling sterk zijn gegroeid op Schiphol. Op Eindhoven Airport geldt dat voor Ryanair.

KLM zelf kannibaliseert ook op haar eigen dochter en is met duurder personeel op steeds meer vakantiebestemmingen gaan vliegen, zoals Ibiza en Alicante.

Luchtvaartanalisten houden al rekening met 'een Martinair-scenario', waarvan de passagiersvluchten in 2011 naar KLM zijn gegaan.

Digitalisering zorgt voor minder werk bij Transavia. Ondersteunende afdelingen worden deels met KLM samengevoegd. In november zei topman Mattijs ten Brink nog dat de samenwerking met KLM geen banen zou kosten.

Transavia is al jaren verliesgevend, maar eerdere reorganisaties brachten het lek niet boven. Volgens FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha is het niet uitgesloten dat de sanering na dit jaar doorgaat. ,,Het einde is niet in zicht, maar gedwongen ontslagen zijn onbespreekbaar."

Transavia is vorig jaar een nieuwe basis in München gestart. Ook die is verliesgevend, omdat er noodgedwongen met Nederlands personeel gewerkt moet worden. Bovendien opent de prijsvechter van Lufthansa, Eurowings, de aanval op Transavia met een lijndienst op Schiphol.

Transavia vindt dat de afslanking tot nu toe 'soepel en volgens afspraken' verloopt. ,,De ondernemingsraad is nauw betrokken en we hanteren een vrijwillige vertrekregeling. Ook proberen we voor mensen die weg moeten ander werk te zoeken." De bond noemt de harde ingrepen 'erg pijnlijk'.